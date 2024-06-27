"أسوأ قرعة للسعودية" .. الأخضر يتعرض لأصعب اختبار في الطريق نحو كأس العالم 2026

السعودية تقع في المجموعة الثالثة من تصفيات كأس العالم..

انتقد الإعلامي الرياضي ماجد الشيباني، ما أسفرت عنه قرعة مجموعة المنتخب السعودي، في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأسفرت القرعة التي أجريت، صباح اليوم، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن وقوع منتخب السعودية في المجموعة الثالثة، أمام منتخبات (اليابان وأستراليا، والبحرين، والصين، وإندونيسيا)، حيث يبدأ الأخضر طريق الدور الثالث، في 5 سبتمبر، ثم يختتم المرحلة، بمواجهة أستراليا في 10 يونيو 2025.

ونشر الشيباني رسالة، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "هذه أسوأ قرعة ممكنة لمنتخبنا، تقريبًا كل مستوى أعطتك أصعب خيار منه، صعبة من ناحية قوة المنتخبات، وصعبة حتى من ناحية التنقلات والسفر المباريات اللي خارج ملعبك كلها شاقة عدا البحرين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "فيه أمرين إيجابية من ناحية التأهل: أولًا آخر كأسين عالم تأهلت من مجموعة فيها اليابان وأستراليا، وأرسلت أستراليا للملحق. ثانيًا: هالمرة البطاقات 8 وفيه فرصة تستدرك لو ما تأهلت وتلعب تصفيات إضافية".

وتابع الشيباني "الأهم، تحتاج ظهور مقنع ومستوى متصاعد لأن الهدف الرئيسي هذه المرة، وبعدد المنتخبات اللي ارتفع، هو مشاركة كبيرة، وليس تأهل فقط، هذه مشاركتك السابعة بحول الله لذلك الطموح أكبر. بالتوفيق".

ويتضمن الدور الثالث، توزيع 18 منتخبات على 3 مجموعات، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة، بإجمالي 6 منتخبات، مباشرة، إلى كأس العالم 2026، فيما يتأهل ثالث ورابع كل مجموعة إلى الملحق الآسيوي، ليتبقى مقعدان متبقيان، مع نصف مقعد سيشارك في الملحق العالمي.