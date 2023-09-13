أسوأ أيام ريتشارليسون.. بكاء على الدكة ولجوء إلى طبيب نفسي!

النجم البرازيلي يواجه فترة من عدم الاتزان..

أيام غير سعيدة على الإطلاق يعيشها البرازيلي ريتشارليسون سواء على مستوى مسيرته مع توتنهام أو المنتخب البرازيلي، لكنه يشير إلى ضوء في آخر النفق من أجل مرور تلك الأيام بأفضل سيناريو.

بلغت الأمور ذروتها حين غادر الهداف الدولي البرازيلي ملعب مباراة البرازيل وبوليفيا عقب إهداره فرصة سانحة كانت كفيلة بإنهاء النحس التهديفي الغريب الذي يمر به سواء مع المنتخب أو مع توتنهام.

وعلى الدكة شوهد ريتشارليسون وهو يبكي بوضوح في ندم شديد على تلك الفرصة المهدرة، ما أثار حزن المتابعين جميعًا حيال اللقطات من هذا النوع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال ريتشارليسون في تصريحات لصحيفة "جلوب" بعد المباراة: "أمر بفترة عدم اتزان في الآونة الأخيرة، ليس فقط في الملعب بل خارجه، لكنني اتخذت خطوات هامة حيال هذا الأمر، أولها إبعاد أي شخص لا يفكر سوى في أموالي" في إشارة إلى وكيله السابق ريناتو فيلاسكو.

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وأضاف ريتشارليسون: "حين أعود إلى ناديّ مرة أخرى، سأبدأ خطوات جادة، منها زيارة أخصائي نفسي للخروج الذهني من تلك الفترة".