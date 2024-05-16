"لن أسمح لابني بتكرار ما فعلته وهكذا أتغلب على الأسود الصغيرة" .. كريستيانو رونالدو يكشف تفاصيل مثيرة في حياته

أسرار جديدة يكشف عنها كريستيانو رونالدو..

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كشف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن تفاصيل مهمة في حياته اليومية، ومسيرته مع عالم الساحرة المستديرة.

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رونالدو انضم إلى نادي النصر، في الميركاتو الشتوي "يناير 2023"؛ بعد رحلة طويلة مع أندية سبورتنج لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وأشار رونالدو في تصريحات عبر "بودكاست WHOOP"، إلى أنه بدأ لعب كرة القدم في المنزل والشارع، عندما كان عمره 7 و8 و9 سنوات؛ قائلًا: "هذه الرياضة كانت حبي الأول؛ لكنني لم أكن أعتقد أبدًا، بأنني سأكون نجمًا كبيرًا، حتى عندما وصلت إلى سن السادسة عشر".

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وأضاف: "وجدت صعوبة كبيرة للغاية، في الخروج من منزلي، وأنا في سن الحادية عشر؛ من أجل الذهاب إلى العاصمة، والانضمام إلى نادي سبورتنج لشبونة"، مشددًا على أنه عندما ينظر إلى هذا الأمر وهو في عمر الـ39، يرى أنه من الصعب أن يسمح بذلك لابنه كريستيانو جونيور.

وأوضح الأسطورة البرتغالية، أن والده كان يشجعه دائمًا لكي يتبع حلمه؛ حيث كان يؤمن بأن لديه موهبة كبيرة في كرة القدم، معترفًا في نفس الوقت بأن الموهبة وحدها لا تكفي؛ لذلك كان عليه أن يعمل بقوة على المستوى البدني والذهني.

روتين كريستيانو رونالدو وسر تألقه المتواصل

وعن مواصلة التألق.. أكد رونالدو على أنه ينظر إلى اللاعبين صغار السن؛ قائلًا: "أذكر نفسي بأنهم كالأسود الجائعة، الذين يريدون أن يظهروا بأنهم أفضل وأسرع وأقوى مني؛ لذلك أغذي نفسي من الناحية الذهنية، بأنني يجب أن أكون مستعدًا دائمًا، لكي أستطيع مواجهتهم والتغلب عليهم".

ونوه كريستيانو رونالدو، إلى أنه قام بالاعتناء بجسده جيدًا، مع الانضباط داخل وخارج الملعب؛ لذلك تمكن من الوصول إلى عمر الـ39 سنة، وهو لا يزال في عالم الساحرة المستديرة.

وبخصوص روتينه اليومي.. ذكر رونالدو، بأنه يستيقظ ويأخذ حمامًا باردًا، ثم يقوم بشرب الماء ويذهب ليعانق أطفاله؛ ومن بعد ذلك يخرج ليرى ضوء الشمس، فيفهم ذهنه أنه الصباح، قبل أن يجلس لشرب قهوته وتناول الإفطار مع عائلته.

وتابع نجم نادي النصر، أنه يغوص في الماء البارد كل يوم؛ لأن ذلك الأمر يعيد النشاط إلى جسمه، ويجعله يشعر بالاسترخاء، خاصة عندما يكون متوترًا.

واستطرد الأسطورة البرتغالية: "أيضًا.. عندما أشعر بالتوتر؛ أحب التأمل، خاصة في يوم المباراة، فهذا أحيانًا يجعلني أتخيل أحداث اللقاء، والنقاط التي قد تحدث".

وأخيرًا.. شدد كريستيانو رونالدو، على أنه يحارب عقله كل يوم؛ خاصة أنه مثل باقي الأشخاص العاديين، تمر عليه أيام جيدة، وأخرى صعبة.

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