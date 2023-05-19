"قبيح ومخز" .. مورينيو تحت الهجوم بعد عبور روما لنهائي الدوري الأوروبي!

روما لم ينجح في تسديد كرة واحدة على المرمى

هجوم عنيف تعرض له جوزيه مورينيو مدرب روما، بعد الطريقة التي لعب بها فريقه أمام ليفركوزن في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

روما فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد على أرضه ووسط جماهيره، ليذهب إلى ألمانيا بطريقة دفاعية بحتة ساعدت الفريق على الخروج بالتعادل السلبي من دون أهداف.

ليفركوزن الذي لعب بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو قام بعمل 23 محاولة على المرمى، ومع ذلك لم يتمكن من الفوز على روما الذي لم يلعب أي تسديدة على المرمى ولجأ إلى إضاعة الوقت في بعض الفترات.

كريم ديميرباي لاعب وسط ليفركوزن قال في تصريحات لشبكة "RTL" بعد المباراة:"إنه لأمر مخز أنه في الدور نصف النهائي لبطولة بهذا المستوى أن يتم مكافأة فريق على اللعب بهذه الطريقة".

وأضاف:"لقد جعلوا الأمور قبيحة للغاية خاصة في النهاية من أجل الخروج بالتعادل والوصول إلى النهائي".

يذكر أن مورينيو الذي فاز مع روما بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، سيسعى للحصول على اللقب القاري الثاني له مع الذئاب عندما يلعب ضد إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي يوم 31 مايو الجاري.