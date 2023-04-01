"أسلوب الساندويتش" .. طريقة الهلال والاتحاد لتبديد حلم النصر!

هل ينجح النصر ويستطيع أن لا يضغط نفسه؟

shahid

اقترب نادي الهلال من صدارة دوري روشن للمحترفين، بعد الفوز على الخليج في المباراة المؤجلة بينهما، ليؤكد على أنه مازال متمسكًا بتحقيق لقب الدوري.

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الهلال رفع رصيده إلى النقطة 42 في المركز الرابع، ليقلص الفارق بينه والاتحاد المتصدر إلى 8 نقاط، ويتبقى له مباراة واحدة مؤجلة.

ويرى الإعلامي الرياضي منار شاهين، أن فوز الهلال على الخليج، سيتسبب في ربكة داخل الشارع النصراوي، وهو الأمر الذي سيضغط نفسيًا على العالمي.

ونشر شاهين عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، جاء فيها: "فوز الهلال قد يعمل ربكة ودربكة داخل الشارع النصراوي، وهذا الأمر قد يضغط النصراويين نفسيًا في بقية المباريات".

وأضاف: "الهلال من الخلف والاتحاد في المقدمة، أسلوب (الساندويتش) في جدول الدوري، قد يضيع عليهم حلم الدوري هذا الموسم، يعينكم يا النصر".

Shahid