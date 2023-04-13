أسطورة يشيد بأسطورة.. روجيه فيدرير يكتب مقالًا رائعًا عن ليونيل ميسي!

من النادر أن نرى حدثًا شبيهًا!

ورد اسم الأرجنتيني ليونيل ميسي في قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في مجلة "تايم" لعام 2023 بعد أن قاد فريقه للفوز بكأس العالم وفعل كل شيء في كرة القدم.

وقد قام نجم التنس روجيه فيدرير، الذي يمكن القول إنه أعظم لاعب تنس على الإطلاق، بتكريم ميسي في قائمة إعلان الجوائز، مقارنًا كرة قدمه وبالأخص تمريراته، بالفن.

وكتب فيدرير على صفحات المجلة: "إن سجلات ليونيل ميسي في تسجيل الأهداف وانتصاراته في البطولات لا تحتاج إلى سرد هنا، ما هو مميز في ميسي، البالغ من العمر 35 عامًا، هو عظمته المستمرة على مدى سنوات عديدة، هذا أمر من الصعب جدًا تحقيقه، ومن ثم الحفاظ عليه".

وأضاف فيدرير في مقاله عن ميسي: "المراوغة مثل الساحر، وتمريراته ذات الزوايا الضيقة هي عبارة عن أعمال فنية، وعيه وتوقعه يكاد يكون بعيدًا عن الفهم".

كما كتب فيدرير: "لقد انتهت مسيرتي للتو، أدرك الآن مقدار الوزن الذي نحمله نحن الرياضيون. لكن في حياتنا اليومية، لا ندرك ذلك حتى، بالنسبة للاعب كرة قدم مثل ميسي، من المحتمل أن يكون هذا الوزن أكبر، لأنه يمثل كلًا من نادٍ مشهور عالميًا وبلدًا متحمسًا للغاية".

وأضاف: "انتصار الأرجنتين في كأس العالم كان رائعًا، كان نزول ملايين المشجعين إلى شوارع بوينس أيرس للاحتفال لحظة رائعة في الرياضة، شوهدت في جميع أنحاء العالم، حتى أولئك الذين لا يتابعون كرة القدم يجب أن يكونوا قد أدركوا التأثير الحقيقي، إنها اللعبة الأكثر شعبية".