أسطورة هولندا يهاجم ميسي: هل ينقصك المال حتى تذهب للهلال السعودي؟

علي سمير
Lionel Messi Paris Saint-Germain 2022-23Getty
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حملة جديدة من الهجوم على النجم الأرجنتيني

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قام ماركو فان باستن نجم ميلان السابق وأسطورة هولندا، بانتقاد الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الأنباء المنتشرة حول رحيله عن باريس سان جيرمان وانتقاله للهلال السعودي.

العديد من التقارير الصحفية أكدت أن ميسي رفض تجديد عقده مع باريس، ليرحل في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وسط أنباء حول تقدم الهلال بعرض خيالي براتب سنوي تصل قيمته 400 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب.

ورغم أن هذا العرض سيطيح بكريستيانو رونالدو من على عرش الأعلى أجرًا في العالم، إلا أن فان باستن طلب من ميسي القيام بالأشياء التي يحبها بدلًا من طلب المزيد من المال.

وقال في مقابلة مع "Ziggo Sport":"عرض فقير وضعيف بالنسبة لي، عندما تكون يتعين عليك الذهاب إلى هناك من أجل الكثير من المال، لقد حصل على الكثير من الأموال، يجب عليه الذهاب لفعل الأشياء التي يحبها".

وأضاف:"لا أتخيله يقوم بذلك أبدًا، هو مدير نفسه ويتحكم في مستقبله باختياره الشخصي ويمكنه لعب كرة القدم في أي مكان يريده، أليس كذلك؟".

يذكر أن ميسي تعرض لهجوم عنيف من جماهير باريس الفترة الأخيرة بعد سفره إلى السعودية بدون إذن، ليتعرض لعقوبة وصلت إلى أسبوعين، قبل أن يخرج للاعتذار بشكل رسمي عن ما بدر منه.

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