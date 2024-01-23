أسطورة مانشستر يونايتد: سأجلب بنزيما للنادي لحضور حصة تدريبية واحدة!

التكهنات مستمرة حول مصير المهاجم الفرنسي

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قال أندي كول أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه لو كان الأمر بيده لتعاقد مع كريم بنزيما ولو لحصة تدريبية واحدة فقط.

الحديث مستمر عن رحيل المهاجم الفرنسي عن الاتحاد السعودي بسبب عدم تأقلمه مع الفريق، وسط أنباء حول تجميده بشكل كامل تمهيدًا لرحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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كول قال لموقع "Betfred":"بنسبة 150% سأوقع معه حتى لو كان ذلك من أجل ظهوره في حصة تدريبية واحدة فقط في النادي، لقد فوجئت عندما غادر ريال مدريد، لكنني أتفهم حدوث ذلك بسبب الأموال التي يكسبها في المملكة العربية السعودية فهي بمثابة ثروة للأجيال له ولأطفاله"

وأضاف:"عندما تكون في هذا العمر من حياتك المهنية وفزت بأربعة ألقاب دوري إسباني وخمسة ألقاب دوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية فمن المفهوم الذهاب للسعودية".

وتابع:"السؤال هنا، هل يمكنه فعل ذلك في الدوري الإنجليزي بهذا السن؟ 100% مع الأخذ في الاعتبار الطريقة التي يعتني بها بنفسه، لو أتيحت لمانشستر الفرصة للتعاقد معه فعليهم فعل ذلك فورًا".

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يذكر أن صاحب الـ36 سنة ارتبط مؤخرًا بالانتقال للشياطين الحمر وكذلك آرسنال وتشيلسي لرغبة الثنائي اللندني في تدعيم خط الهجوم لما تبقى من الموسم الحالي.

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