"من لا يريد رؤية إرلينج يلعب بجوار مبابي؟"

يعتقد ريتشارد دان، قائد مانشستر سيتي السابق، أن رحيل النجم النرويجي إرلينج هالاند، عن السيتزينز إلى ريال مدريد لن يكون سهلًا أو على المدى القريب في ظل تمسك النادي بخدماته.

ويرتبط كيليان بعقد طويل الأمد مع مانشستر سيتي، تحديدًا حتى 2027، لكن بعض التقارير الصحفية أكدت وجود شرط جزائي في عقده، قد يسمح برحيله إلى ريال مدريد في المستقبل القريب، للجمع بينه وبين النجم الفرنسي كيليان مبابي في فريق "جلاكتوس" جديد.

وقال دان في تصريحات خاصة لـ"جول"، إن هالاند وصل إلى أفضل مستوياته مع مانشستر سيتي وبات الأفضل في العالم، ولن يفرط السيتي في خدماته بسهولة، موضحًا: "إذا حصلت على لاعب يسجل هذا الكم من الأهداف في البريميرليج، فسوف يكلفك استبداله الكثير من المال".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "اشترينا هالاند مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، لذلك سنبيعه مقابل 70 مليونًا!، الأمر ليس بهذه البساطة، أعتقد أنه سيباع بـ3 أضعاف ذلك الرقم (200 مليون)، هناك آثار مالية ضخمة في الصفقة أيضًا. وعندما يحين الوقت، سيكون الأمر كذلك".

وتابع لاعب السيتي السابق: "كنت أعتقد عندما جاء هالاند لأول مرة، أنه ربما يرغب في اللعب لريال مدريد في وقت ما من حياته المهنية، لقد فاز بالثلاثية في مانشستر سيتي وحقق كل ما في وسعه. لكني أعتقد أنه سيبقى ربما لموسمين آخرين أو ثلاثة. أعتقد أنه سيبقى هناك حتى يبلغ 25 عامًا ومن ثم قد نراه يمضي قدمًا".

وواصل: "أعتقد أن هالاند يستمتع بوقته في مانشستر سيتي. أعلم أن التقارير تشير إلى خلاف ذلك، لكنها الحقيقة، إنه يفوز بالمباريات كل أسبوع ويسجل الأهداف ويفوز بالألقاب. وسيكون قادرًا على الفوز بالثلاثية مرة أخرى".

وعلق دان على ارتباط اسم هالاند بريال مدريد، قال: "لا أرى أن هذا يشكل مصدر قلق فوري للسيتي، لكن ربما خلال عامين أو 3 قد تكون رغبته هي المضي قدمًا، لقد اقتربوا من الحصول على كيليان مبابي وسينتقل اهتمامهم على الفور إلى إرلينج. كمشجع لكرة القدم، من لا يريد رؤية هذا الثنائي يلعب معًا؟".