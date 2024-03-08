رجل بيب المُفضل: جوارديولا لن يعود لبرشلونة وفريقه القادم "خارج الصندوق"

أسباب سياسية تمنعه من العودة

أبدى لاعب الوسط البرازيلي فيرناندينيو رأيه في مستقبل المدرب الإسباني بيب جوارديولا، وسط التكهنات المستمرة حول خطوته القادمة.

بيب عقده ينتهي مع مانشستر سيتي في يونيو 2025، وفي الوقت الحالي لا توجد أنباء حول توقيعه على عقد جديد مع حامل لقب الدوري الإنجليزي في آخر 3 نسخ.

فيرناندينيو الذي لعب تحت قيادته في سيتي قال في تصريحات عبر برنامج "Denilson Show":"من الصعب أن نقول إن البرازيل في المقدمة للتعاقد معه، ربما تكون فرصة ولكن الفرق الأخرى فرصها متساوية في الأمر".

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وقضى على إمكانية عودته لبرشلونة مضيفًا:"لا أعتقد أنه سيعود إلى إسبانيا بسبب المشكلة مع برشلونة، ربما إنجلترا لأنه يعرف اللاعبين جيدًا".

وتابع أسطورة سيتي:"ربما ينتقل إلى هولندا للسير على خطى والده في كرة القدم "يوهان كرويف"، أعتقد أن علينا التفكير خارج الصندوق قليلًا، أسلوب اللعب وعدة أشياء أخرى، أعتقد أن الأمر قد يحدث في 2030 أو 2026 برؤيته مع منتخب وطني".

يذكر أن فيرناندينيو البالغ من العمر 38 سنة لعب لمانشستر سيتي في الفترة من 2013 إلى 2022 وعمل تحت قيادة جوارديولا لسنوات وكان من اللاعبين المفضلين له، حيث سبق أن وصفه بلاعب الوسط الدفاعي الأفضل في العالم في 2017.، ولكنه الآن يخوض تجربة مختلفة في بلاده مع نادي أتلتيكو بارانينسي البرازيلي.