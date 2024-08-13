أسطورة ليفربول: 100 مليون إسترليني تنقل صلاح للدوري السعودي فورًا!

يحبونه ولكن..

أكد مارك لورنسون أسطورة ليفربول المعتزل، الحاصل مع الريدز على كأس أوروبا عام 1984، أن "رحيل المصري محمد صلاح لدوري روشن السعودي قد يكون واردًا في سوق الانتقالات الصيفية الجاري".

ودخل صلاح العام الأخير في عقده مع ليفربول، علمًا بأنه يحق له التوقيع مجانًا لأي نادٍ في يناير المقبل، ولم يحسم مصيره حتى الآن بشأن البقاء أو الرحيل مع الريدز.

وقال لورنسون في تصريح لـ"بادي باور": "الأندية السعودية تريد لاعبين أصغر سنًا، وقد يكون هذا هو السبب في عدم عودتهم إلى محمد صلاح، إنه يمكن أن يكون بائسًا في بعض الأحيان، لكنه يضمن لك تسجيل الأهداف".

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وأضاف: "إنه يحب ليفربول، وكان ممتازًا لسنوات، لذا سيرغبون في الاحتفاظ به، لكن إذا طرق شخص ما الباب وعرض 100 مليون إسترليني، أعتقد أنهم سيقبلون، لكن ذلك سيعتمد على المدة المتبقية في فترة الانتقالات".

وفيما يتعلق بإمكانية دخول ليفربول سوق الانتقالات الجارية، أوضح: "أعتقد أن الريدز قد يجلب لاعبيْن قبل إغلاق نافذة الانتقالات، سأكون مندهشًا إذا لم يفعلوا ذلك".

وختم: "إذا كنت في الإدارة وعينت مديرًا فنيًا جديدًا، فأنت لا تريد السماح له بالعمل مع الفريق القديم، أعتقد أنهم سيضمون لاعبيْن، وسيكون ذلك أمرًا جيدًا للمدرب".