"اترك كرة القدم قبل أن تتركك" .. أسطورة ليفربول ينصح كاسيميرو بالرحيل إلى السعودية

"سيحصل على أموال جيدة هناك"

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نصح جيمي كاراجر، نجم ليفربول السابق، اللاعب البرازيلي كاسيميرو، بضرورة الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف والانتقال إلى الدوري السعودي أو الأمريكي.

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وقدم كاسيميرو عرضًا سيئًا، خلال مشاركته في هزيمة مانشستر يونايتد بنتيجة (4-0) أمام كريستال بالاس، أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كاراجر في حديثه بعد اللقاء على شبكة "سكاي سبورتس": "قلت بين الشوطين إن تين هاج عليه أن يخرج كاسيميرو. أعلم أن لديه أطفالًا على مقاعد البدلاء، لكن أعتقد أن كاسيميرو كان يجب أن يظهر خبراته في مواجهة كريستال بالاس".

وأضاف: "كاسيميرو يجب أن يقدم أفضل مستوى له في المباريات الثلاث المتبقية (مباراتان في الدوري ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي)، ومن ثم يجب أن يفكر في الذهاب إلى الدوري الأمريكي أو السعودية".

وتابع كاراجر: "أنا جاد في ذلك إنه يتقدم في السن وعلى الأشخاص من حوله أن يخبروه بأن هذا يجب أن يتوقف. نحن نشاهد أحد عظماء العصر الحديث وكان ضمن أفضل خط وسط سيطر على أوروبا، كان يدعم توني كروس ولوكا مودريتش في مواجهة خط وسط برشلونة المرعب (بوسكيتس وتشافي وإنييستا)".

وأردف: "كاسيميرو كان عظيمًا تمامًا. أنا لست قريبًا حتى من مستوى ما حققه هذا الرجل. دوري أبطال أوروبا، اللعب للبرازيل، اللعب لريال مدريد. لكنني أتذكر دائمًا مقولة (اترك كرة القدم قبل أن تتركك). لذلك اعتزلت في أعلى مستوى لي وعليه أن يفعل ذلك".

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وأشار أسطورة ليفربول، إلى أن خروج كاسيميرو من مانشستر يونايتد، سيعفي ناديه من راتب ضخم يسدد له كل أسبوع (350 ألف جنيه إسترليني)، قائلًا: "برحيله إلى أمريكا أو السعودية سيحصل على المال، حظًا سعيدًا له".

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