أسطورة ليفربول: ميسي فاز بكأس العالم، ورونالدو أنهى مسيرته مع مورجان!

مقارنة بين نهاية رحلة رونالدو في أوروبا واستمرار ميسي

قارن أسطورة نادي ليفربول، جيمي كاراجر نهاية مسيرة كريستيانو رونالدو في أوروبا مع ليونيل ميسي، إذ سلط الضوء على الاختلافات الواضحة بين ما يحدث مع الثنائي في الفترة الحالية.

وكان نادي النصر السعودي قد أعلن يوم أمس، التعاقد مع صاروخ ماديرا بعقد لمدة عامين، في صفقة كبيرة وضخمة لدوري روشن.

وغادر اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا مانشستر يونايتد الشهر الماضي بعد مقابلة تلفزيونية مع بيرس مورجان، قال فيها المهاجم إنه شعر بالخيانة من قبل نادي أولد ترافورد ولم يحترم مدربه الهولندي إريك تن هاج.

واستخدم كاراجر المقارنة بين الإنجازات الأخيرة التي حققتها منافس رونالدو، ميسي في الفوز بكأس العالم، للحديث عن "النهاية المحزنة" للاعب البرتغالي الأسطوري في مسيرته.

وفي حديثه مع "سكاي"، قال لاعب ليفربول السابق: "من بعض النواحي، إنها نهاية حزينة بالنسبة له، أنهى رونالدو مسيرته خلال مقابلة مع بيرس مورجان، بينما فاز ميسي بكأس العالم، إنها ليست أفضل طريقة للخروج".