أسطورة ليفربول: صلاح أكثر لاعب أناني رأيته .. وعليه أن يرحل للسعودية الآن

"مو سيكون النجم الأكبر في المملكة"

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انتقد أسطورة ليفربول، جرايم سونيس، النجم المصري محمد صلاح، بعد خلافه العلني مع مدربه الألماني يورجن كلوب خلال مباراة وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وبعد الأزمة الأخيرة بين صلاح وكلوب، ارتفعت التوقعات بشأن رحيل النجم المصري عن الريدز والانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، حيث ارتبط اسم صلاح في الصيف الماضي، بالانتقال إلى أحد عمالقة المملكة مقابل 200 مليون جنيه إسترليني، لكن ناديه رفض.

وفي حديثه إلى شبكة "ويليام هيل"، قال سونيس (70 عامًا): "أعتقد أن محمد صلاح سيغادر ليفربول. لقد كان رائعًا في النادي، ولكن إذا غادر إلى الدوري السعودي للمحترفين، سيكون النجم الأكبر هناك ".

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وأضاف: "صلاح هو أكثر لاعب أناني رأيته على الإطلاق. حتى قبل تلك المباراة، كلما أخرجه كلوب، لم يكن سعيدًا بذلك أبدًا. ما يريده أي مدرب من لاعبيه، هو أن يستجيبوا لقراره دون تذمر إذا أراد إخراجهم".

وأوضح سونيس: "بالطبع يجب أن يرغب جميع اللاعبين في الاستمرار داخل الملعب ليسجلوا أهدافًا أكثر، لكن ذلك لم يحدث في ليفربول، عندما كان ساديو ماني هناك كانوا يتشاجرون طوال الوقت".

وتابع: "كان صلاح لاعبًا من الطراز العالمي خلال الفترة التي قضاها في ليفربول. الأهداف تغير المباريات وكان لأهدافه تأثير هائل على الفريق. لقد اعتاد التسجيل في آرسنال ومانشستر سيتي خلال السنوات الخمس الماضية".

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