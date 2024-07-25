"نجوميته تراجعت ولكن!" .. أسطورة ليفربول يرد على إمكانية التعاقد مع نيمار

مستقبل نيمار يحير الجميع..

يبدو أن الكثير من التقارير العالمية تجمع على أن الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، سيرحل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بعد نهاية عقده في يونيو من عام 2025.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: "إلى أين سيذهب نيمار جونيور بعد الرحيل عن الهلال؟!"؛ حيث ارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 32 سنة، بناديي سانتوس وفلامنجو البرازيلي، بالإضافة إلى إنتر ميامي الأمريكي، مع أنباء عن إمكانية العودة إلى الملاعب الأوروبية مجددًا.

وفي هذا السياق.. أثار مايكل أوين، أسطورة نادي ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، الجدل بشأن إمكانية انتقال الساحر البرازيلي إلى "البريميرليج"، في صيف العام القادم، إذا استطاع أي فريق تحمل راتبه.

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أوين قال في تصريحات لـ"Prime Casino": "نيمار يملك موهبة كبيرة للغاية.. بإمكانه العودة إلى أوروبا بسهولة، وتقديم الكثير في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)".

وعلى الرغم من ذلك.. أكد الأسطورة الإنجليزية على صعوبة انضمام نيمار جونيور إلى نادي ليفربول، معتبرًا أن اللاعب "لا يناسب" طريقة لعب المدير الفني الهولندي آرني سلوت، والتي تعتمد على الضغط العالي.

وأضاف: "لكن.. بإمكان نيمار أن ينجح مع أي فريق إنجليزي آخر؛ فهو كان أحد أفضل 3 لاعبين في العالم، مع الأسطورتين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو".

واعترف مايكل أوين، بتراجع "نجومية" الساحر البرازيلي مؤخرًا؛ وذلك بعد سلسلة من الإصابات، والانتقال إلى الملاعب السعودية؛ لكنه يظل على الرغم من ذلك محافظًا على موهبته الكبيرة.

جدير بالذكر أن نيمار انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ حيث لعب 5 مباريات رسمية فقط، قبل أن يتعرض لإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، تبعده عن الملاعب منذ شهر أكتوبر الماضي.