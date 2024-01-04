يبدو أن أسطورة فرنسا كان محقًا! .. كيليان مبابي يخرج بتصريحات مفاجئة حول مستقبله مع باريس

في ظل ترقب ريال مدريد .. ماذا قال مبابي عن مستقبله مع باريس؟

"حياته أشبه بفوضى" هكذا وصف كريستوف دوجاري؛ نجم منتخب فرنسا السابق، كيليان مبابي؛ نجم باريس سان جيرمان الحالي، ويبدو أنه كان محقًا، فهذا ما تثبته تصريحاته التي خرج بها الليلة حول مستقبله.

النجم الشاب قاد الفريق الباريسي أمس الأربعاء، للتتويج بلقب كأس السوبر الفرنسي، بالفوز بثنائية نظيفة أمام تولوز، سجل منها كيليان الهدف الثاني.

وبالطبع عقب المباراة حاصرته أسئلة الصحفيين حول مستقبله، في ظل ترقب ريال مدريد بشغف له والسعي للتعاقد معه أكثر من مرة، لكن تصريحاته كانت صادمة، فلم يتغير شيء، ولا يزال التخبط مسيطرًا عليه كما كان الحال في الصيف الماضي..

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مبابي قال: "لم أتخذ قراري، لم أقم باختيار مصيري بعد، لكن على كل حال، ونظرًا للاتفاق الذي أبرمته مع ناصر الخليفي في الصيف الماضي، فمهما كان قراري، فإن حماية جميع الأطراف مضمونة، والأهم هو الحفاظ على استقرار باريس لمواجهة التحديات المقبلة".

وأضاف: "متى سأقرر؟ لا أعلم، في عام 2022، انتظرت لشهر مايو حتى أقرر، فإذا كنت أعرف ما سأفعله حاليًا، فلن أتأخر في القرار، فغريب أن يسألني أحد هذا السؤال، لكن كما قلت لكم الأهم هو تحقيق الألقاب، والفريق ككل يتطلع لذلك، ولا نتحدث نهائيًا عن مستقبلي، فأنا أريد فقط المساعدة للتتويج بالبطولات، كما حدث بتتويجنا بالسوبر".

يذكر أن صاحب الـ25 عامًا يمتد عقده مع الفريق الفرنسي حتى نهاية الموسم المقبل، ومن جانبه، نفى كارلو أنشيلوتي؛ المدير الفني لريال مدريد، إمكانية التعاقد معه خلال الشتاء الجاري أو مع أي لاعب بشكل عام.