أسطورة فرنسا: مبابي يعيش في فوضى.. ويخدع ريال مدريد

"قراراته الغريبة كانت لفرض السطوة على باريس"

وجه كريستوف دوجاري، نجم منتخب فرنسا السابق، نقدًا لاذعًا لكيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، قبل ليلة احتفال النجم الشاب بعيد ميلاده الـ25.

وقال دوجاري في تصريحات لـ"راديو مونت كارلو": "كيف أرى النصف الثاني من مسيرة مبابي؟ أتمنى أن يكون ممتازًا. يحتاج إلى كرة ذهبية واحدة على الأقل حتى تكون مسيرته ناجحة، هذا هو هدفه، فهو يريد تحطيم جميع الأرقام القياسية وأتمنى له ذلك من أعماق قلبي".

وتابع نجم منتخب فرنسا السابق: "الآن لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يجب تحسينها في عقلية كيليان، إحصائياته قوية، لكني أجد أنه يدير حياته المهنية بفوضى".

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وأردف: "مبابي لا يفعل ما يقوله ولا يقول ما يفعل، يتحدث عن أن ريال مدريد هو حلم طفولته، لكن عندما يتمكن من الرحيل، فهو لا يذهب لأن أموال باريس جعلته يغير رأيه".

وواصل: "كانت هناك أيضًا مواقف تم اتخاذها لم يكن لها أي داعٍ سوى لفرض سطوته على الفريق. عليه أن يتطور كثيرًا. يبلغ الآن من العمر 25 عامًا، ولا يزال شابًا".

وختم دوجاري: "لقد فاز بالكثير من الأشياء، وارتكب أخطاء مثل أي شخص آخر، لذلك آمل أن يتمكن من تحليل ما فعله بشكل جيد وما تسبب فيه من ضرر لمسيرته".