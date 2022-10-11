أسطورة فرنسا: مبابي مزعج ولا يحترم باريس سان جيرمان!

هجوم حاد على مبابي

انتقد النجم الفرنسي السابق إيمانويل بوتي، لاعب فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي، قائلاً إن مهاجم نادي العاصمة "يزعج الجميع".

وكان مبابي قد أشار منذ أيام إلى تفضيله للعب في فرنسا عن باريس، وذلك لأنه يشعر بالحرية أكثر مع كتيبة المدرب ديدييه ديشان مع الديوك.

ماذا قال بوتي؟

منذ أيام، نشر مبابي صورة له على موقع إنستجرام وكتب عليها "Pivotgang#"، وهي العبارة التي كان قد استخدمها البعض لدعم النجم الفرنسي في المطالبة بشعوره بالحرية أكثر مع باريس.

وانتشر وسم Pivotgang# في فرنسا مؤخراً على شبكات التواصل الاجتماعي لتأييد النجم الشاب بخصوص مركزه، في أعقاب تلميحاته بالراحة مع المنتخب عن ناديه بسبب مركزه كجناح ووجود رأس حربة صريح.

الأمر الذي جعل بوتي يقول لـ "RMC Sport": "إنه يزعج الجميع، يجعل الأمر شخصيًا طوال الوقت، حتى أنه يضع نفسه فوق المؤسسة. هل ذهب كل ما حدث في الأشهر الأخيرة إلى رأسه؟".

وواصل: "كنت على الجانب الأيمن عندما وصلت إلى باريس سان جيرمان، ثم كنت على اليسار، والآن أنت في الهجوم، لكنها ليست ثابتة على أرض الملعب، يقضي اللاعبون في المقدمة وقتهم في التنقل والتبديل في مراكزهم".

واختتم: "النادي أهم من أي لاعب، تصريحات مبابي تظهر عدم احترام للمؤسسة، وأيضًا لزملائه، لأنه بقوله ذلك، فهو يستهدف مدربه وكذلك بعض اللاعبين، أجد ذلك مؤسفًا".

أزمة جديدة

في أعقاب حديث بوتي الغاضب من تصريحات مبابي وتصرفاته، نشرت بعض التقارير الصحفية أن النجم الفرنسي يريد الرحيل من الفريق الباريسي في شهر يناير المقبل.

حيث يبدو أن كيليان قد سئم من منظومة الفريق داخل الملعب وكذلك هو الحال في الخارج ولكن مع الإدارة، ومن الوارد أن تتفاقم الصراعات في الأيام المقبلة.