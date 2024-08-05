أسطورة فرنسا: إحباط مبابي من ريال مدريد طبيعي لكن عليه احترام بيريز!

مبابي محبط بسبب قرار ريال مدريد...

يعتقد روبرت بيريس، لاعب منتخب فرنسا الأسبق، أن كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الحالي، وقائد المنتخب الفرنسي، يشعر بخيبة أمل بسبب رفض إدارة الميرينجي، انضمامه إلى أولمبياد باريس 2024.

ولم توافق إدارة ريال مدريد، على انضمام مبابي، إلى قائمة منتخب فرنسا الأولمبي، التي تشارك في أولمبياد باريس 2024، بالرغم من رغبة اللاعب في تمثيل منتخب بلاده.

وكان مبابي، قد خرج في تصريحات سابقة في عام 2022، عند سؤاله عن رغبته في المشاركة بالأولمبياد: "إنه حلم كل طفل، وقد قلت دائمًا أنني أريد المشاركة فيها، آمل أن تتاح لي الفرصة للقيام بذلك".

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وقال بيريس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: " أعلم أن مبابي يشعر بخيبة أمل، لكن في النهاية فلورنتينو هو المسؤول وعلينا أن نحترمه، عليك احترام كلمة ريال مدريد".

وتطرق الأسطورة الفرنسية، للحديث عن انتقال مبابي إلى ريال مدريد وقال: " أنا سعيد جدًا بتوقيع مبابي لريال مدريد، نعلم جميعًا أنه أكبر نادٍ في العالم، وهو نادٍ يعرف معنى الفوز بالألقاب، سواء الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا".

وتابع: " بالنسبة لكيليان، إنها فرصة رائعة للوصول إلى مستوى آخر انظروا إلى ما سيحققه بالقميص الأبيض، أتمنى أن يؤدي بشكل جيد للغاية ويفوز بالعديد من الألقاب".