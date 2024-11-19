أسطورة يا صلاح.. "الملك المصري" على أعتاب حدث تاريخي مع ليفربول!

إنجاز هام ينتظر أحد أفضل المحترفين العرب عبر التاريخ

قد يكون الدولي المصري محمد صلاح على موعد مع التاريخ مع ليفربول، هذه المرة بشيء لم يفعله من قبل، وهو حمل شارة قيادة "الريدز" خلال مباراة بالدوري الإنجليزي.

فبعد رحيل القائد السابق الأول لليفربول جوردان هندرسون ومن بعده جيمس ميلنر، تمت ترقية صلاح إلى جانب مجموعة صغيرة من اللاعبين تضم أندرو روبرتسون وأليسون بيكر وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد ليصبح ضمن قادة الفريق.

وارتدى صلاح شارة القيادة في الدوري الأوروبي وكأس الرابطة، ولكن لم يسبق له أن ارتدى شارة القيادة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد يكون هذا على وشك التغيير عندما يسافر فريق آرني سلوت إلى ساوثهامبتون يوم الأحد.

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أليسون بيكر وترينت ألكسندر أرنولد مصابان في الوقت الراهن، وكذلك عاني فيرجيل فان دايك من انزعاجات عضلية أثناء التوقف الدولي، ولذلك فإن الدور الآن على أندرو روبرتسون.

لكن الاسكتلندي الدولي لم يفرض نفسه كظهير أيسر أساسي في تشكيلة المدرب أرني سلوت الذي يفاضل بينه دائمًا وبين اليوناني كوستاس تسيميكاس، لذلك فإن فرصة تولي صلاح قيادة الريدز في تلك المباراة قائمة وبقوة.