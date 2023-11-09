أسطورة ريال مدريد يهاجم تشافي: "يتحدث كمشجع وليس كمدرب محترف!"

المدرب الإسباني أمام نيران الأسطورة الأرجنتيني..

رأى الأرجنتيني خورخي فالدانو أسطورة ريال مدريد أن مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز تخلى عن خطابه الدائم المتعلق بقوة الأداء من أجل الفوز في النادي الكتالوني.

ليس هذا فحسب، بل صعد فالدانو انتقاداته ليشكك في احترافية المدرب البالغ من العمر عامًا والذي قاد برشلونة الموسم الماضي لتحقيق لقب الدوري الإسباني.

وقال فالدانو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية عن تصريحات تشافي عقب فوز برشلونة في أنويتا على ريال سوسييداد: "إنه خطاب مشجع أكثر منه خطاب محترف، علاوة على ذلك، فمن المفترض أن يخص هذا الخطاب أي فريق آخر بخلاف برشلونة".

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وأضاف: "يركز برشلونة دائمًا خطابه على أسلوب اللعب، هذا خطابهم التقليدي الذي جعله تشافي خاصًا به منذ وقت طويل!".

واردف: "يبدو أن هناك بعض الوقت الذي يحتاجه تشافي من أجل إكمال عمله بشكل جيد!".

وكان تشافي قد تحدث عن ضرورة الفوز فقط دون النظر إلى الأداء، وأهمية اللعب بشراسة وحدة فيما يتعلق بفوز الفريق الصعب على ريال سوسييداد في أنويتا 1-0 بهدف متأخر عن طريق رونالد أراوخو، في مباراة تسيدها الفريق الباسكي بالطول العرض لكن فريق تشافي هيرنانديز نجح في إحراز النقاط الثلاثة.