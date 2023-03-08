أسطورة ريال مدريد يغري خفيتشا كفاراتسخيليا: سأرسل له قميصي!

في محاولة لجذب اللاعب لريال مدريد.. جوتي يخاطب كفاراتسخيليا!

تحدث نجم نابولي، خفيتشا كفاراتسخيليا، عن عشقه للاعب ريال مدريد السابق، جوتي، وأنه كان قدوة طفولته.

وشارك كفاراتسخيليا مع نابولي في الدوري الإيطالي، في 21 مباراة، سجل خلالهم عشرة أهداف، وصنع 11.

كشف نجم نابولي الصاعد سابقًا عن حبه لجوتي، وأنه أثناء طفولته بجورجيا، لم يجد أطقم ريال مدريد، فاشترى قميصًا أبيض وكتب عليه "Guti 14".

واستجابة لحديث خفيتشا، رد نجم ريال مدريد السابق، جوتي، عبر El Chiringuito قائلًا:" إنه نجم، أتمنى أن يأتي إلى ريال مدريد يومًا ما، سأرسل له قميصي".

الجدير بالذكر أن جناح نابولي يظل تحت العقد حتى عام 2027، منذ انضمامه في يوليو 2022.