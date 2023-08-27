أسطورة ريال مدريد مرشح لخلافة روبياليس بعد فضيحة "قبلة" هيرموسو

زلزال "القبلة" لن يمنعه .. روبياليس يحق له الترشح مجددًا لرئاسة الاتحاد الإسباني في حالة واحدة!

شهدت أزمة لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد أن قام بتقبيل لاعبة المنتخب الإسباني جيني هيرموسو أثناء تسليم الميداليات في نهائي كأس العالم للسيدات، تطورات كثيرة خلال الأيام الماضية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا أثلتيك" فإن من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الصيف المقبل، وإذا لم يتم إقالة أو استقالة روبياليس نهائيًا بحلول ذلك الوقت، فقد يكون بإمكانه الترشح للانتخابات مرة أخرى.

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روبياليس كان قد أكد في اجتماع اللجنة العمومية الاستثنائية الجمعة الماضية أنه لن يستقيل من منصبه، مشيرًا إلى أنه اعتذر بالفعل عن تلك اللقطة المؤسفة، مما جعله يلقى هجومًا حادًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن قائمة االمرشحين لتولي منصب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القد خلفًا لـ روبياليس قد تشهد وجود حارس المرمى السابق للمنتخب الإسباني وريال مدريد، إيكر كاسياس، الذي أبدى اهتمامه بالترشح للمنصب قبل ثلاث سنوات.

كاسياس كان قد هاجم روبياليس من قبل بعد تمسكه بمنصبه ورفضه للرحيل، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "يجب أن نقضي هذه الأيام الخمسة في الحديث عن فتياتنا! من الفرح الذي قدموه لنا جميعا! أن نتفاخر بلقب لم نكن نملكه في كرة القدم للسيدات ولكن".