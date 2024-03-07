أسطورة ريال مدريد لفينيسيوس: اذهب لفعل هذه التصرفات بفريق آخر!

انتقادات عنيفة للنجم البرازيلي

TOD TV

من الواضح أن تصرفات فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد لا تثير غضب الخصوم فقط، بل تستفز أساطير النادي الإسباني أيضًا.

بعد المناوشات التي جرت في ميستايا خلال التعادل مع فالنسيا 2/2 السبت الماضي، تم تسليط الضوء مرة أخرى على فينيسيوس خلال تعادل ريال مع لايبزيج 1/1 في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فينيسيوس قام بتصرف مثير للجدل، بعد قيامه بمسك ويلي أوربان لاعب لايبزيج من رقبته، وهي اللقطة التي حصل فيها على بطاقة صفراء، وسط انتقادات لهذا الإجراء للاعتقاد بأن ما فعله البرازيلي كان يستحق الطرد.

بيدجا مياتوفيتش أسطورة ريال والمدير الرياضي السابق للنادي، قال عن هذه الواقعة في تصريحات لـ"Cadena SER":"قميص النادي لا يتحمل هذا النوع من التصرفات، بهذه الطريقة لن يُصبح لاعبًا عظيمًا".

تابع مباريات دوري أبطال أوروبا مباشرة على منصة TOD

وأضاف:"قميص ريال مدريد لا يتسامح مع هذا النوع من السلوك، ربما يمكنه فعل ذلك مع فريق آخر، أنصحه بإيجاد طريقة ليهدأ وإلا فلن يصبح لاعبًا كبيرًا".

جدير بالذكر أن تعادل ريال مع خصمه الألماني بهدف لكل فريق، جعله يتأهل إلى دور الثمانية من دوري الأبطال، بسبب فوزه بهدف دون رد في لقاء الذهاب.

TOD TV