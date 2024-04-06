أسطورة ريال مدريد عن "كارثة موناكو": اللغة حرمتني من التواصل مع زملائي!

ليلة حزينة على عشاق الملكي

كشف النجم الإسباني المعتزل فيرناندو مورينتس، عن شعوره بعد التسجيل في شباك ريال مدريد خلال فترته مع موناكو الفرنسي.

مورينتس كان أحد أهم اللاعبين في ريال ببداية مشواره، ولكن تراجع دوره جعله ينضم إلى موناكو، ليلعب أمام ريال مدريد في 6 أبريل 2004 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليسجل ذهابًا وإيابًا في شباك الميرينجي ويتأهل بفريقه إلى نصف النهائي.

وقال مورينتس في تصريحات لصحيفة "as" الإسبانية:"تسجيلي لم يكن إثباتًا لأي شيء، لكنه كان دليلًا على أنني لا أزال لاعبًا رائعًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رحيل مورينتس كان بسبب قلة الدقائق مع ريال بسبب وصول النجم البرازيلي رونالدو نازاريو، حيث انتقل من تسجيل 21 هدفًا في 51 مباراة بموسم 2001/2002 إلى ستة أهداف فقط في الموسم التالي.

وقال المهاجم الإسباني المعتزل عن فكرة الرحيل:"لم أحب الانتقالات، كان يبدو أنك تركت الفريق لأنه لم يكن لديك مكان، ولكنه كان الحل الوحيد أمامي، لأنني كنت في أفضل حالاتي وعمري 26 أو 27 سنة".

وعن فوزه مع موناكو على ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:"لم أكن متحمسًا لرؤية زملائي يعانون، أصدقاء شخصيين لي مثل راؤول وسالجادو وهيلجيرا ولويس فيجو، كان لدي تقارب معهم أكثر من زملائي في موناكو، الذين كان لدي حاجز لغوي معهم".

يذكر أن صاحب الـ48 سنة لعب لريال مدريد في الفترة من 1997 إلى 2003، وسجل مائة هدف في 272 مباراة بقميص الميرينجي.