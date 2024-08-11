أسطورة تدريب إنجلترا: أحاول ألا أفكر في الموت!

المدرب المخضرم يحاول الانتصار على السرطان...

كشف سفين جوران إريكسون، المدير الفني الأسبق لمنتخب إنجلترا، عن معاناته مع مرض سرطان البنكرياس، وتدهور حالته الصحية بشكل كبير في الفترة الماضية.

وقال المدرب السويدي في تصريحات نقلتها صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية: "لقد تابعت بالأمس خمس مواجهات في الأولمبياد، إنه هوس، وفي بطولة اليورو شاهدت كل المباريات".

وتطرق إريكسون للحديث عن مدرب إنجلترا القادم وقال: "يجب أن يفوز المدرب القادم، سيكون هناك الكثير من الضغط عليه، لقد وصل ساوثجيت إلى نهائيان ونصف نهائي ولم يكن هذا كافيًا للإنجليز، أي شيء غير الفوز هو فشل".

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وتابع: "أشعر بالأسف تجاه المدرب القادم، إذا لم يفز ببطولة كبيرة فسيتم انتقاده، أما ساوثجيت فعل أشياء عظيمة مع المنتخب".

ويقضي إريكسون، والذي كان أول مدرب أجنبي في تاريخ إنجلترا، والذي تولى قيادة الأسود الثلاثة في الفترة من 2001 وحتى 2006، وقته حاليًا في بلده السويد ليخضع للعلاج الكيماوي.

وعن حالته الصحية قال صاحب الـ 76 عامًا: "حتى الآن أنا رجل سليم ومريض، يمكنني القول إنني لست خائفًا من الموت، ولكنني أحاول ألا أفكر فيه".