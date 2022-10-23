أسطورة برشلونة وريال مدريد يوجه نصيحة غالية لكروس!

نجم برشلونة السابق يطالب توني كروس بالاستمرار لموسم آخر مع ريال مدريد.

طالب الألماني بيرند شوستر نجم ريال مدريد الإسباني السابق، والذي سبق له تدريب النادي الملكي، مواطنه توني كروس نجم وسط فريق العاصمة الإسبانية بالاستمرار في "سانتياجو برنابيو" لأطول فترة ممكنة.

شوستر كان واحدًا من بين أبرز نجوم برشلونة خلال الفترة من 1980 وحتى 1988، قبل الانتقال إلى ريال مدريد لموسمين، ثم انضم في 1990 إلى أتلتيكو مدريد.

عقد كروس مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2023، ونجم الوسط الألماني يفكر بشكل جدي بالاعتزال مع نهاية عقده وإنهاء مسيرته مع كرة القدم.

شوستر وجه نصيحة هامة إلى كروس في تصريحات مع صحيفة "بيلد" الألمانية، قال فيها: "توني يخوض موسمًا رائعًا، إنه أحد أفضل اللاعبين هذا الموسم".

وأضاف: "بالطبع يمكنني أن أنصحه بالاستمرار، في ريال مدريد يريدونه أيضًا، فالنادي سعيد بتواجده".

وتابع: "توني مميز للغاية، كما ترون دائمًا، إنه ليس من أولئك اللاعبين الذين يفعلون بالضبط ما يُطلب منهم، إنه يعرف بالضبط ما يفعله وكيف يفكر فيه، أتخيل أنه سيبقى مع ريال مدريد لعام آخر".

وانضم كروس إلى ريال مدريد في صيف 2014 قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، ومنذ ذلك الوقت حقق 18 لقبًا متنوعًا مع النادي الملكي، على رأسها رباعية في دوري أبطال أوروبا.