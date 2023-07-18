أسطورة برشلونة: ميسي لم يأت إلى أمريكا كي يتنزّه.. وسيلعب في كأس العالم 2026

على هامش حفل تقديم ليونيل ميسي في أمريكا.. تطرق أسطورة النادي الكتالوني لتفاصيل تخص مستقبله

يؤمن أسطورة برشلونة ومنتخب بلغاريا لكره القدم خريستو ستويشكوف بأن ليونيل ميسي لم يأتِ إلى أمريكا كي ينعم ببعض الوقت المريح على حد تعبيره.

وأضاف ستويشكوف أحد اللاعبين القلائل الذين حصلوا على الكرة الذهبية ولعبوا في الدوري الأمريكي تماما مثل ليونيل ميسي أن اللاعب الأرجنتيني يريد أن يربح كل شيء وأن من يقولون إنه أتى ليختم مسيرته بشكل مريح لا يعلمون عنه شيئا لأنه من اللاعبين الذين يريدون الفوز دائما بكل شيء.

وأكد ستويشكوف أن ميسي سوف يلعب في وجهه نظره خلال كأس العالم 2026 الذي سيقام على الأراضي الأمريكية، مؤكدًا أن الهدف الأول له سيكون الفوز بكوبا أمريكا 2024 التي ستقام على الأراضي الأمريكية أيضًا.

وأردف في تصريحاته لصحيفة "موندو ديبورتيفو" على هامش تقديم اللاعبين ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس في إنتر ميامي الأمريكي بأن كليهما سيكون لاعبًا مفيدًا للدوري الأمريكي الذي يتطور سريعا على حد تعبيره.