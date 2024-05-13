أسطورة بايرن ميونخ يطالب ببيع هاري كين “المنحوس”

مطالبات بالتخلص من هاري كين...

انتقد ديتمار هامان، أسطورة بايرن ميونخ، قرار إدارة فريقه في الصيف الماضي، بالتعاقد مع هاري كين، من توتنهام مقابل 100 مليون يورو.

وبالرغم من أن كين، قدم مستويات مميزة في موسمه الأول مع الفريق البافاري، وانفرد بصدارة هدافي الدوري الألماني، إلا أن بايرن ميونخ، خرج دون ان يحقق بطولة أي هذا الموسم، وخسر لقب الدوري الألماني للمرة الأولى منذ 11 عامًا.

وقال هامان في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كم عدد الألقاب التي فاز بها الفريق، لقد سجل بايرن أهدافًا في الموسم الماضي بدون كين، أكثر مما سجلها في الموسم الحالي".

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وأضاف: "كما أن راتبه مرتفع جدًا، وكلف الفريق أكثر من 100 مليون يورو لحسم الصفقة، لو لعب ماتياس تيل في الهجوم هل سيكون الوضع أسوأ؟".

وأشار أسطورة الفريق البافاري، إلى أن بايرن يجب عليه أن يفكر في بيع كين وقال: "النادي سيجادلنا إن كانت تلك الصفقة خطًا، سيقولون إنه كانت صفقة مع نجم كبير، وبيعنا الكثير من القمصان، وسيستمرون في الدفاع عن أنفسهم وسيقولون، هل تفضلون أن يكون في جزيرته بإنجلترا، وبقاء الـ 100 مليون في حسابنا بالبنك".

جدير بالذكر أن هاري كين يستعد مع بايرن ميونخ، لخوض المباراة الأخيرة في الموسم، والتي ستكون أمام هوفنهايم مساء السبت المقبل.