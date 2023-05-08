أسطورة بايرن ميونخ: هداف البوندسليجا لا يناسبنا .. لاعب شوارع مكانه الدوري الإنجليزي!

أحمد الغنامأحمد الغنام
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Lothar MatthäusGetty
بايرن ميونخالدوري الألماني - بوندسليجاالدوري الإنجليزي الممتازفيردر بريمنN. Füllkrug

أسطورة بايرن ميونخ ينتقد تحرك ناديه للتعاقد مع هداف الدوري الألماني..

وجه لوثر ماتيوس أسطورة نادي بايرن ميونخ الألماني تحذيرًا إلى فريقه السابق من التحرك للتعاقد مع نيكلاس فولكروج مهاجم نادي فيردر بريمن، وهداف الموسم الحالي من الدوري الألماني.

ماتيوس يرى أن فولكروج لا يصلح للانتقال إلى بايرن ميونخ حيث يراه أقل من مستوى النادي البافاري، وأنه يمكن أن يصلح أكثر للعب في الدوري الإنجليزي.

ومع بحث بايرن ميونخ عن مهاجم جديد، برز اسم فولكروج كأحد اللاعبين الذين يمكن أن يتحرك النادي البافاري نحوهم، لكن ماتيوس لا يراه المرشح المناسب.

وقال أسطورة بايرن ميونخ في تصريحات نقلها موقع "sportbuzzer" الألماني عن فولكروج: "أعتقد أنه رائع، لكنني أعتقد أنه يأتي في مكانة أقل بالنسبة لبايرن ميونخ".

وأضاف منتقدًا ما يمكن أن يقدمه فولكروج بالنظر إلى قيمة الصفقة المتوقعة: "من المحتمل أن يكون متاحًا مقابل 20 إلى 25 مليون يورو، ويقدم 25 هدفًا مع بايرن ميونخ، لقد سجل بالفعل 20 هدفًا مع فيردر بريمن".

ويرى ماتيوس أن فولكروج يمكن أن ينجح بشكل أكبر في إنجلترا، قائلًا: "إنه لاعب مثالي للدوري الإنجليزي، إنه أشبه بلاعبي الشوارع قليلًا".

فولكروج يواصل تصدر قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 16 هدفًا، على الرغم من غيابه منذ بداية أبريل الماضي بسبب إصابة في الساق، ويمتد عقده مع فيردر بريمن حتى يونيو 2025.

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