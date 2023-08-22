أسطورة بايرن ميونخ : تعرضنا للابتزاز من أجل ضم هاري كين!

قارنه بانتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة

يؤمن لوثار ماتيوس أسطورة بايرن ميونخ، أن النادي الألماني تعرض للابتزاز من أجل التعاقد مع هاري كين من توتنهام هذا الصيف.

بايرن دخل في مفاوضات مكثفة مع توتنهام على مدار الميركاتو الصيفي الحالي، لينجح أخيرًا في ضم كين مقابل 100 مليون جنيه استرليني، بعد الكثير من المحاولات لانتزاع اللاعب من النادي اللندني.

وقال ماتيوس في تصريحات لقناة " Sky90":"المسؤولون في بايرن مقتنعون بنسبة 100% بقدرات هاري كين ولهذا السبب تجاوزوا حدودهم للتعاقد معه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"ربما تعرض بايرن قليلًا للابتزاز عن طريق توتنهام في بضعة ملايين، 100 مليون يورو مبلغ كبير يبلغ من العمر 30 سنة، ليفاندوفسكي أكبر بثلاث سنوات عندما غادر وذهب إلى برشلونة مقابل 50 مليون يورو".

يذكر أن انتقال كين يحطم الرقم القياسي للانتقالات في تاريخ بايرن ميونخ، بفارق كبير عن لوكاس هيرنانديز الذي انضم من أتلتيكو مدريد مقابل 80 يورو في 2019.