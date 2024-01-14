أسطورة باريس حسمها .. موقف كيليان مبابي من ريال مدريد!

هل سينتقل مبابي إلى ريال مدريد؟

كشف لويس فرنانديز؛ أسطورة باريس سان جيرمان الفرنسي، عن مستقبل النجم كيليان مبابي، من الرحيل عن النادي الباريسي خلال الفترة الحالية.

ودخل مبابي في الفترة الحرة في عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له حاليًا التوقيع مع أي فريق آخر، وسط اهتمام وترقب كبير من ريال مدريد لضمه.

وقال فرنانديز خلال تصريحات صادمة لجماهير ريال مدريد عبر قنوات "Bein sports": "كيليان سيبقى في باريس سان جيرمان، لأنه ناديه المفضل".

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وأضاف: "عندما أستمع إلى تصريحات الجميع أرى أنه سيُجدد عقده، إن رئيس باريس سان جيرمان يتخذ المبادرة ويتحدث عن الموضوع، وأجد أن كيليان يتحدث بعد المباراة عن اتفاق بشأن التجديد".

واستطرد قائلًا: "رغبة باريس سان جيرمان في الاستثمار، ستجعله يُقنع مبابي في الاستمرار والبقاء مع الفريق".

واختتم أسطورة باريس تصريحاته قائلًا: "النادي أحضر كولو مواني وعثمان ديمبلي، وهما صديقان كيليان مبابي الذي طلب ضمهما، وأعتقد أنه سيستمر مع الفريق الموسم المقبل".