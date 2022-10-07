أسطورة إيطاليا: نعم أستطيع إيقاف هالاند.. ليس أفضل من رونالدو!

"الظاهرة" كان شيئًا آخر

تحدث الإيطالي الأسطوري أليساندرو نيستا نجم ميلان والأتزوري السابق وواحد من أفضل المدافعين في تاريخ اللعبة عن النرويجي إرلينج هالاند وما يقدمه كمهاجم في الوقت الراهن.

نيستا لا يستبعد فكرة أن يلعب ضد هالاند لو كان في لياقته وأعلى مستوياته، وأنه قادر على إيقافه.

رونالدو الظاهرة

أسطورة إيطاليا ظهر على منصة "كوبا 90" ليدلي بتصريحات قوية حول هذا الأمر، قائلًا إن رونالدو "الظاهرة" هو أصعب لاعب واجهه في مسيرته.

وقال نيستا عما إذا كان يستطيع إيقاف هالاند أم لا: "نعم لو لعبت أمامه في أعلى مستوياتي سأجاريه بشكل اعتيادي".

وأردف: "أقول ذلك لأنني لعبت أمام رونالدو البرازيلي، لعبت أمام ليونيل ميسي وأمام كريستيانو رونالدو، لكني أصنف رونالدو البرازيلي بمستوى مختلف تمامًا عنهم جميعًا".

نصيحة لمدافعي العالم أمام هالاند

ومنح نصيحة للمدافعين الذين يواجهون هالاند قائلًا: "عليهم أن يبقوا قريبين منه قدر الإمكان".

وبرر نصيحته مؤكدًا: "إذا أعطيته المساحة الكافية، فستكون ميتًا بالتأكيد!".

نيستا واحد من أساطير كرة القدم في العالم وليس إيطاليا وحدها، قاد ميلان لفترة ناصعة البياض في مسيرة الروسونيري توج فيها مرتين بلقب الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا ومثلهما في السوبر الإيطالي والأوروبي ولقب على مستوى كأس العالم للأندية وكأس إيطاليا.

كما كانت له مسيرة مميزة مع واحد من أقوى أجيال لاتسيو نهاية القرن العشرين، حيث توج مع النسور بلقب على مستوى الدوري الإيطالي والسوبر الإيطالي وكأس الكؤوس الأوروبية والسوبر الأوروبي، ولقبين على مستوى كأس إيطاليا.

وعلى المستوى الدولي، كان نيستا واحدًا من جيل إيطاليا 2006 الذي نجح في تحقيق آخر لقب مونديال للأتزوري.