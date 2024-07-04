أسطورة إنجلترا يحذر ساوثجيت من "إغراق" نجم آرسنال أمام سويسرا!

مباراة هامة لمنتخب الأسود الثلاثة..

تحدث أسطورة آرسنال ومنتخب إنجلترا ديفيد سيمان حديثًا تكتيكيًا واضحًا وجه فيه رسائل للمدرب جاريث ساوثجيت قبل مباراة سويسرا في ربع نهائي يورو 2024.

وفي حديثه إلى Betway، قال سيمان: "لا أحب رؤية بوكايو ساكا يلعب في مركز الظهير الأيسر. إذا كنت الخصم، فسيكون هدفي الرئيسي لأنه ليس مدافعًا. إذا بدأ في مركز الظهير الأيسر، فهذا يعطي فرصة للفرق لوضعه تحت الضغط، وأي مدرب محترم سيفعل ذلك".

وأضاف: "ربما يمكنه اللعب على الجانب الأيسر من خط الوسط، ولكن ليس في مركز الظهير الأيسر لأننا نحتاج إلى مدافع هناك. والسؤال الآخر هو ما إذا كنت ستخاطر بلوك شاو في ربع النهائي، لأنه لم يلعب لفترة طويلة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف: "لقد شارك إزري كونسا كبديل أمام سلوفاكيا، وهو ما يظهر من يثق به جاريث في هذا المركز. أعتقد أن هذا سيكون على الأرجح التغيير الوحيد في الفريق عندما نواجه سويسرا".

وأشار إلى أنه يأمل أن يكون كونسا "فعالاً مثل جويهي، وعلى الأقل لديه الآن بعض الوقت في اللعب، لذلك لن يكون الأمر جديدًا بالنسبة له. هذا لا يقلقني على الإطلاق".