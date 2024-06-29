أسطورة إنجلترا يترجى ساوثجيت لإجراء ثلاثة تغييرات لإنقاذ المنتخب!

أسطورة إنجلترا وطلب خاص من ساوثجيت قبل ثمن نهائي اليورو...

طلب جاري نيفيل، لاعب منتخب إنجلترا الأسبق، من جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، بإجراء عدد من التغييرات، في صفوف المنتخب قبل دور الـ 16 من يورو 2024.

ومن المنتظر أن يلعب المنتخب الإنجليزي، امام سلوفاكيا، مساء غد الأحد ضمن مباريات دور الـ 16 من البطولة على ملعب فيلتينس أرينا.

وتعرض المنتخب الإنجليزي، إلى عدد من الانتقادات بسبب المستوى في دور المجموعات، وفوزه في مباراة وحيدة أمام صربيا، قبل أن يتعادل أمام الدنمارك وسلوفينيا.

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وقال نيفيل في تصريحات صحفية: "ترينت يوفر للفريق أفضلية بسبب استحواذه على الكرة من الخلف، ويمنحنا تهديدًا من خلال تمريراته الحاسمة والركلات الثابتة".

وأضاف: "لو كنت مكانه كنت سأبدأ بفيل فودين، وجود بيلينجهام، وبوكايو ساكا، وهاري كين في الخط الأمامي، الذي سيختاره الجميع، لكن بالمر ظهر بلا مجهود في المجموعات".

جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي، في حال عبوره من سلوفاكيا، سيواجه المنتخب السويسري، مساء يوم السبت في ربع نهائي البطولة.