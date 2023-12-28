"ستدمر تاريخك بالكامل" .. أسطورة ألمانيا يحذر نجم ريال مدريد من فخ ناجلسمان!

تحذير لتوني كروس من أسطورة ألمانيا..

حذر ستيفن إيفنبرج، نجم بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا السابق، مواطنه توني كروس، من التراجع عن قراره بشأن اعتزال اللعب الدولي.

وأعلن كروس اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب المانشافت، بعد نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، لكن تقارير صحفية رجحت عودته مجددا للمشاركة مع بلاده في "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا الصيف المقبل، بناء على دعوة من جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، ورغبته في التحدث مع نجم ريال مدريد.

وتحت عنوان "أسباب تجعل كروس يلتزم بقراره"، نشر إيفينبرج في عموده بموقع (تي-أون لاين) الألماني، قائلًا: "إذا فاتتك بطولة مثل هذه (اليورو) في سن أكبر، فقد يمنحك ذلك موسمًا أو حتى موسمين إضافيين مع ناديك".

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وأضاف: "بالطبع عودة كروس لقيادة كتيبة الماكينات، ستساعد منتخب ألمانيا على الفوز وتوفر الاستقرار، لا أشك في ذلك. لقد ظل يؤدي على مستوى عالٍ للغاية لسنوات وما زال يفعل ذلك في ريال مدريد".

واستدرك نجم بايرن ميونخ السابق: "من الممكن أن يدمر كروس، كل ما حققه لكرة القدم الألمانية إذا شارك في أمم أوروبا المقبلة، حيث لا تسير الأمور على ما يرام في المنتخب الذي يستضيف المسابقة".

ويعاني منتخب ألمانيا من تراجع حاد في نتائجه، حيث خرج من مرحلة المجموعات في آخر نسختين لكأس العالم، وهو ما تسبب في إقالة المدرب هانز فليك قبل أقل من عام على استضافة أمم أوروبا، بينما لا يسير ناجلسمان، بشكل جيد منذ توليه المسؤولية.