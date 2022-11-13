أسطورة ألمانيا: جمال موسيالا مثل ميسي!

النجم الشاب وصل إلى 100 مباراة مع بايرن ميونخ

تم مقارنة نجم بايرن ميونيخ جمال موسيالا مع ليونيل ميسي من قبل أسطورة ألمانيا لوثار ماتيوس بعد أن حطم رقمًا قياسيًا لفريقه بايرن ميونخ في مباراة شالكه.

حيث شارك موسيالا في مواجهته رقم 100 مع العملاق البافاري ليصبح أصغر لاعب يصل لهذا الرقم في سن الـ 19 عامًا و259 يومًا.

مشاركة جمال لم تكن طبيعية، بل استطاع أن يساعد فريقه على حسم اللقاء من خلال صناعة هدفين، لينفرد بايرن ميونخ بصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.

وعن ذلك، قال لوثار ماتيوس لشبكة "سكاي" بعد اللقاء: "هذا مثل ميسي. هذه هوليوود. يجب ألا يغادر بايرن أبدًا، يجب أن يلعب دائمًا. قيمته ربع مليار".

جدير بالذكر أن النجم الشاب موسيالا قد انضم لقائمة المنتخب الألماني المشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022، وربما يتواجد في تشكيلة فريقه بلاده ضد اليابان يوم 23 نوفمبر في أول مواجهة بالمونديال.