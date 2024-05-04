أسطورة آرسنال يدفع 30 ألف استرليني ويحرم المدفعجية من اسم "اللاهزيمة"!

النادي لم يعلم أي شيء عن هذه الخطوة

تسبب ينس ليمان أسطورة نادي آرسنال الإنجليزي، في خسارة المدفعجية للعلامة التجارية "اللاهزيمة"، في أنباء صادمة للجميع في ملعب الإمارات.

ليمان كان أحد عناصر جيل آرسنال الحاصل على لقب الدوري الإنجليزي دون التعرض لأي هزيمة بموسم 2003/2004، تحت قيادة المدرب الفرنسي أرسين فينجر.

صحيفة "جارديان" البريطانية، قالت إن الحارس الألماني السابق قرر شراء العلامة التجارية الخاصة بجيل اللاهزيمة بقيمة 30 ألف جنيه استرليني تحت اسم "Invincibles"، قبل الذكرى السنوية العشرين من هذه المناسبة، ليحرم آرسنال منها.

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وجاءت هذه الخطوة بهدف تأسيس شركة يقول ليمان إنها تحظى بدعم اللاعبين المشاركين في هذا الموسم التاريخي، في الوقت الذي لم يكن يعلم آرسنال أي شيء عن هذه الخطوة.

وقال ليمان في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل":"خطرت لي الفكرة لأن اسم "الذين لا يقهرون" أصبح أكثر شيوعًا مع اقتراب الذكرى السنوية العشرين، لم يمتلك أي شخص آخر هذه العلامة التجارية، كنت أبحث في الأمر لذلك قررت الاستعانة به لمجموعتنا".

وأضاف:"النادي كان متفاجئًا بعض الشيء، لأنه لم يفكر أحد في تسجيل اسم العلامة التجارية بالنادي، على الأقل هم الآن يعرفون من يتحكم بها".

وفي نهاية حديثه شدد ليمان على أن شركته لا تزال تحت الإنشاء، وأنه سيقوم ببعض الأعمال الخيرية فور الحصول على أرباح منها.