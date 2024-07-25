"صاحب القلب الكبير" .. رسالة عاطفية من أسطورة الهلال إلى تركي آل الشيخ بعد التكفل بعلاجه

مبادرة رائعة من تركي آل الشيخ..

وجّه صالح النعيمة، أسطورة نادي الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، "رسالة عاطفية" إلى معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.

النعيمة أحد أفضل "المدافعين" الذين مروا عبر تاريخ كرة القدم السعودية؛ حيث مثّل فريق الهلال الأول لكرة القدم في الفترة من 1976 إلى 1990، كما ارتدى قميص المنتخب الوطني، لمدة 12 سنة من "1978 حتى اعتزاله".

وأعلن النعيمة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الخميس، تكفل آل الشيخ بـ"تكاليف" علاجه؛ بعد تعرضه لوعكة صحية، خلال الفترة الماضية.

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وعن ذلك كتب أسطورة الهلال: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله.. أشكر معالي المستشار أخي الغالي/ تركي آل الشيخ، على تكفلة بعلاجي".

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وشدد صالح النعيمة على أن تلك المبادرة ليست بجديدة على آل الشيخ، وليست بغريبة على من وصفه بـ"صاحب القلب الكبير"، لافتًا إلى أن معالي المستشار له العديد من الوقفات معه ومع الجميع.