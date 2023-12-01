أسطورة المغرب مقللًا من سالم الدوسري: لهذا السبب تحديدًا ساديو ماني مؤثر أكثر منه!

لماذا يتفوق ساديو ماني على سالم الدوسري؟ أسطورة المغرب يجيب..

SHAHID

يرى أسطورة المغرب مصطفى حجي أن سالم الدوسري؛ نجم الهلال والمنتخب السعودي، لم ينجح بعد في مضاهاة مستوى منافسه في النصر السنغالي ساديو ماني، معددًا مزايا الأخير.

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الثنائي سيتواجه اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، حيث ديربي الرياض ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

وتقييمًا لأداء اللاعبين قبل الديربي المرتقب من العالم بأكمله، قال حجي في تصريحاته لبرنامج "في المرمى": "إذا كنت سأفاضل بين ماني والدوسري، فرغم صعوبة الاختيار إلا أنني أفضل السنغالي، ماني في الثلث الأخير من الملعب لديه مزايا أكثر من سالم حتى في تمريراته الحاسمة ولديه قدرة تسجيلية أكبر، سالم لديه قدرات جيدة، لكن ليس مثل ساديو ماني".

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وأضاف: "ماني لاعب جيد ومميز جدًا بكافة الأشكال، لديه قدرات إبتكارية جيدة حتى في الثنائيات يتفوق، ولا أحد يعرف ما سيفعله بالكرة، حتى أنه بإمكانه الفوز بالمباراة وحده، إذا كان في قمة مستواه ولياقته جيدة بإمكانه فعل كل شيء، لذلك كان من أفضل اللاعبين في العالم، وهذا شيء لا شك به".

لكن المغربي عاب على أسد التيرانجا في بعض الأشياء مختتمًا حديثه بقول: "أما عن سلبياته ربما بدنيًا عليه أن يكون أقوى، هناك بعض الإحصائيات تثبت توتره سريعًا ولا يضبط أعصابه بشكل جيد وهو ما يتسبب في حصوله على بطاقات صفراء كثيرة، هو إنسان لطيف، لكن داخل الملعب يفقد أعصابه بعض الشيء".

يذكر أن الدوسري شارك مع الزعيم الموسم الجاري في 17 مباراة، محرزًا ثمانية أهداف وصانعًا لآخر، فيما خاض ماني 20 مباراة مع العالمي، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

SHAHID