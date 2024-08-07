أسطورة جديدة للعرب .. العداء المغربي سفيان البقالي يحافظ على الذهب في أولمبياد باريس

بطل سباق 3 آلاف متر ينهي سيطرة الكينيين

كتب العداء المغربي سفيان البقالي، اسمه بأحرف من نور بعدما حافظ على ذهبية سباق 3 آلاف متر موانع، خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وأهدى البقالي، بلاده أول ميدالية في باريس، حيث نجح في تحقيق المركز الأول خلال سباق شرس بتسجيله 8 دقائق و6 ثوانٍ و5 أجزاء من الثانية.

وبعد سباق قوي للغاية، استخدم فيه البقالي تكتيك رائع من أجل تحقيق الذهبية في الأمتار الأخيرة، متفوقًا على الأمريكي كينيث روكس (8:06.41) والكيني أبراهام كيبيووت (8:06.47).

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وبذلك، يحافظ البقالي على لقبه الأولمبي الذي أحرزه في دورة طوكيو الماضية، عندما أصبح أول عداء غير كيني يحرز اللقب الأولمبي في سباق 3 آلاف متر موانع منذ عام 1980.

ويسير ابن مدينة فاس على درب مواطنه هشام الكروج، الذي حقق من قبل ذهبيتين في الأولمبياد (1500 متر و5 آلاف متر في أثينا 2004) وكذلك السباح التونسي أسامة الملولي (1500 متر حرة في بكين 2008 و10 كلم في المياه الحرة في لندن 2012).

يذكر أن سفيان البقالي أيضًا هو بطل العالم في هذا السباق، حيث يملك في رصيده ذهبيتي بطولة العالم في يوجين 2022 وبودابست 2023، وفضية لندن 2017 وبرونزية الدوحة 2019.