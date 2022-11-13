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أسطورة البرازيل ينتقد نيمار: كيف يدعم الفاشيين؟!

أحمد الغنام
7:30 م غرينتش+2 13‏/11‏/2022
Neymar Brazil World Cup 2018
جونينيو يهاجم نيمار بسبب دعمه للرئيس البرازيلي السابق.

وجه أسطورة البرازيل جونينيو انتقادات حادة إلى مواطنه نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لدعمه للرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو في الانتخابات الرئاسية التي أقيمت مؤخرًا.

بولسونارو، رئيس البرازيل السابق، تلقى هزيمة ساحقة في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي، حيث فاز لولا دا سيلفا بالانتخابات.

جونينيو وجه انتقادات عنيفة إلى نيمار، زاعمًا بأنه نسي جذوره، ووصف أنصار بولسونارو بالفاشيين.

الصحفي خوان أرانخو كتب عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تصريحات أدلى بها جونينيو، قال فيها: "أصاب بالمرض عندما أرى لاعبين برازيليين يمينيين مثل نيمار يدعمون الفاشيين، نأتي من الأسفل ونحن الشعب، كيف يمكننا أن نكون في الجانب الآخر".

نيمار قدم دعمًا هائلًا ومتكررًا إلى بولسونارو قبل الانتخابات الرئاسية البرازيلية، لكن انتصار لولا دا سيلفا مثل ضربة قوية إلى أنصار الرئيس السابق الذي أثار الكثير من الجدل خلال فترة ولايته.

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