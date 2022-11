أسطورة البرازيل ينتقد نيمار: كيف يدعم الفاشيين؟!

وجه أسطورة البرازيل جونينيو انتقادات حادة إلى مواطنه نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لدعمه للرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو في الانتخابات الرئاسية التي أقيمت مؤخرًا.

بولسونارو، رئيس البرازيل السابق، تلقى هزيمة ساحقة في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي، حيث فاز لولا دا سيلفا بالانتخابات.

جونينيو وجه انتقادات عنيفة إلى نيمار، زاعمًا بأنه نسي جذوره، ووصف أنصار بولسونارو بالفاشيين.

الصحفي خوان أرانخو كتب عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تصريحات أدلى بها جونينيو، قال فيها: "أصاب بالمرض عندما أرى لاعبين برازيليين يمينيين مثل نيمار يدعمون الفاشيين، نأتي من الأسفل ونحن الشعب، كيف يمكننا أن نكون في الجانب الآخر".

"I get sick when I see right-wing Brazilian players like Neymar supporting fascists. We come from below and we are the people. How can we be on the other side?"



