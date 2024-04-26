أسطورة البرازيل بعد العودة للملاعب: سيحملونني على نقالة قريبًا، وسأطرد المدرب!

عودة مفاجئة لتحقيق الحلم الأكبر

كشف أسطورة كرة القدم البرازيلية روماريو، عن شعوره بعد المشاركة في أول جلسة تدريبية له منذ 16 سنة.

لاعب برشلونة وفالنسيا ومنتخب البرازيل السابق، قرر مؤخرًا العودة للملاعب رغم بلوغه من العمل 58 سنة، وذلك من أجل تحقيق حلمه بتمثيل نادي أميركا دي ريو دي جانيرو الذي يرأسه للعب بجوار ابنه رومارينيو.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، تحدثت مع الأسطورة البرازيلية، حيث قال عن العودة للتدريبات الجماعية مرة أخرى:"أنا متعب للغاية، بعد فترة ستأتي النقالة لاصطحابي، لم أتدرب منذ 16 سنة كاملة".

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وعن إمكانية تنفيذه لركلات الجزاء لصالح فريقه قال مازحًا:"لو كانت هناك ركلة جزاء سأطلب من المدرب تنفيذها، إذا رفض، سيتم طرده من الفريق، لأنها مسؤولية القائد".

وعن سبب عودته للملاعب:"الفكرة هي لعب بضع دقائق من بعض المباريات لمساعدة الفريق من الناحية الفنية، وهدفي الأكبر أيضًا هو أن تتاح لي فرصة اللعب مع ابني، العديد من الرياضيين لديهم هذا الهدف، مثل ليبرون جيمس وريفالدو، عدد قليل جدًا من الأشخاص حصلوا على هذه الفرصة".

جدير بالذكر أن رومارينيو الحاصل مع البرازيل على كأس العالم 1994، سيحصل على الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه برواتب النادي، ولكنه سيعيده في شكل تبرعات للفريق الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية البرازيلية.