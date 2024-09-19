أسطورة البرازيل: أدريانو أم هالاند؟ سأختار الأول ألف مرة .. وسيدورف يفسر!

النرويجي تحت النار بعد العرض الباهت ضد إنتر

علق أسطورة البرازيل وإنتر جوليو سيزار وزميله في تحليل لقاء النيراتزوري ضد مانشستر سيتي كلارينس سيدورف على مستوى النجم النرويجي إرلينج هالاند، وأبديا بعضا الملاحظات على الهداف.

وشارك هالاند في تعادل ناديه السلبي الأربعاء ضد بطل إيطاليا، في لقاء لم تتعد لمساته فيه 35 لمسة، وظهر بشكل باهت في ظل الرقابة اللصيقة من فرانشيسكو أتشيربي.

وقبل اللقاء في "برايم"، ناقش الثنائي طريقة لعب مهاجم دورتموند السابق وقال سيزار: "هالاند جيد للغاية ويسجل أهدافاً كثيرة، ولكن لا يعجبني على المستوى التكتيكي، لا يسحرني".

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وأضاف: "لا أريد التصغير منه من فضلكم ولكن لا يعجبني فنياً، بينه وبين أدريانو سأختار أدريانو ألف مرة!".

وكان لسيدورف هو الآخر رأيه في مستوى هالاند وعلق قائلاً: "برأيي السبب فيما يقوله جوليو هو ضد من تسجل هذه الأيام؟ تسجيل الأهداف أصبح أسهل، المدافعون اليوم يركزون على اللعب بالكرة أكثر من بدونها، تسجيل الأهداف أصبح مهمة أكثر سهولة".