أسطورة البرازيل: اللاعبون أصبحوا أغبياء، ويمكني تسجيل أكثر من 2000 هدف الآن!

أعرب عن سعادته بالفترة التي قضاها في برشلونة

يؤمن أسطورة كرة القدم البرازيلية روماريو، بأنه كان يمكنه تسجيل أكثر من 2000 هدف لو كان يمارس اللعبة في الوقت الحالي.

روماريو تمتع بمسيرة مميزة مع البرازيل وبرشلونة وفالنسيا وفلامنجو والسد القطري وعدة أندية أخرى، قبل اعتزال الكرة في 2008، والآن يعمل كرئيس لنادي أمريكا ريو دي جانيرو البرازيلي.

وفي حوار مع وكالة "EFE" تحدث صاحب الـ58 سنة عن رأيه في كرة القدم حاليًا، وقال:"أعتقد أنني لو لعبت الآن لكنت أكثر نجاحًا من اللاعبين الحاليين، لأنهم أغبياء ويركضون كثيرًا".

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وأضاف:"في وقتي كانت كرة القدم بدنية أيضًا، ولكن اللاعبين كانوا أفضل من الناحية التقنية وأكثر ذكاءً، أنا متأكد من قدرتي على تسجيل أكثر من 2000 هدف لو كنت ألعب حاليًا".

وخلال حديثه أعرب روماريو عن سعادته بالفترة التي قضاها مع برشلونة بجوار مايكل لاودروب وبيب جوارديولا وخريستو ستويتشكوف، معتبرًا يوهان كرويف المدرب الأفضل على الإطلاق.

جدير بالذكر أن روماريو عاد مؤخرًا لممارسة كرة القدم من جديد مع فريق أمريكا ريو دي جانيرو بعمر 58 سنة، من أجل مساعدة الفريق واللعب بجوار ابنه.