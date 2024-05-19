أسطورة الاتحاد يكشف "أزمة عداوة" في أحد الأندية.. والشنيف: أعرف عمّن تتحدث!

تعرضتُ لهذا الموقف من قبل وهذا كان رد فعلي!

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"بدون ذكر أسماء"، هكذا وصف محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، أحد الأندية بأنه يعاني من وجود أزمة عداوة بين المحترفين الأجانب في صفوفه.

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الأزمة وصفها محمد نور، عبر برنامج "دورينا غير"، بأن أحد الفرق، يشهد عداوة بين أجانب الفريق، تصل إلى مرحلة أنهم لا يتحدثون سويًا، ولا يمررون الكرة لبعضهم البعض في المباريات.

وتساءل نور "هذا في صالح من؟ هذا الأمر يضر بالفريق، ويجب عليّ كمدرب أن أكون حازمًا في مثل هذه الأمور، عندما يختلف لاعبان ولا يتحدثان أو يتفقان، يجب أن أبعد أحدهما، و"لمّا واحد في المجموعة يخرب على الباقين، لازم يرحل".

واستعاد نور، ذكريات أول مران له بعد الانتقال إلى النصر، قائلًا "كنا بدأنا الجري، أحد اللاعبين كان يتكلم معي ويقول (والله لا يغرّك)، فزت في سرعتي 20 بالمائة حتى أسبقه، لا أريد الخوض في الأحاديث، وأريد التدرب، وهذه الأمور تؤثر على المجموعة".

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وعلّق الإعلامي خالد الشنيف على تصريحات محمد نور، قائلًا إنه يعرف جيدًا عن اللاعب والنادي الذي يقصده ولكنه غير قابل للنشر، فيما اختتم نور حديثه قائلًا "من المفترض أن يفوز النصر بالدوري هذه السنة، للموسم الثالث على التوالي، ولكن هذه الأشياء التي صارت، هي التي خربت الدنيا على النادي، حتى وإن نافس على الدوري حتى النهاية".

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