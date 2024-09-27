"دمر اللاعب نفسيًا وبدنيًا!" .. أسرار صادمة عن علاقة رافينيا وتشافي في برشلونة

تشافي دمر رافينيا مع برشلونة...

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل تراجع أداء رافينيا، لاعب برشلونة، مع فريقه أثناء فترة تدريب تشافي هيرنانديز للفريق الكتالوني، وسبب تحوله وتألقه تحت قيادة مدربه الجديد هانز فليك.

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ويقدم اللاعب البرازيلي، مستويات مميزة مع برشلونة، هذا الموسم وأصبح من أهم العناصر الأساسية لهجوم البلوجرانا، وتمكن من تسجيل خمسة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين، في ثمان مباريات خاضها مع الفريق الكتالوني في كافة المسابقات.

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وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "ريليفو" الإسبانية، وعن مصدر مقرب من اللاعب، فإن رافينيا، علاقته كانت متوترة للغاية مع المدرب تشافي هيرنانديز، وبالفعل حدثت مشادات بين اللاعب والمدرب في الموسم الأول، بسبب كثرة استبداله في المباريات وهذا ما لم يعجب البرازيلي.

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وأشار التقرير إلى أن حالة اللاعب النفسية والبدنية، تغيرت كثيرًا تحت قيادة فليك، على عكس فترة تشافي، فقد أعاد اللاعب اكتشاف نفسه وانفجرت طاقته وهذا ما ظهر في التدريبات، مما دفع المدرب الألماني إلى الإشادة به وبالتزامه وقدراته البدنية وقدرته على مواصلة اللعب والضغط لمدة 90 دقيقة.

جدير بالذكر ان رافينيا، يستعد مع برشلونة لمواجهة أوساسونا، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني، إذ تطمح كتيبة المدرب الألماني مواصلة انتصاراتها واستمرار التربع على صدارة ترتيب الليجا.