أسرار جديدة .. كريستيانو رونالدو ضغط على النصر لمنع رحيل هذا اللاعب ولكن!

ماذا حدث داخل نادي النصر؟

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كشف المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر، عن "كواليس" جديدة في مسيرته الكروية، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

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أبو بكر البالغ من العمر 31 سنة، لعب في صفوف النصر، في الفترة من يوليو 2021 إلى يناير 2023؛ قبل الانتقال إلى نادي بشكتاش التركي.

وقال المهاجم الكاميروني في تصريحات نقلتها صحيفة "milliyet" التركي، مساء اليوم الجمعة: "عندما انتقلت إلى النصر، كانت هناك العديد من الأندية الأوروبية، تريد التعاقد معي".

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وأشار أبوبكر، إلى أن هذه العروض لم تنال إعجابه، سواء من الناحية الرياضية أو المالية؛ لذلك فضل الانضمام إلى الفريق النصراوي، خاصة مع الرواتب الضخمة التي يتم دفعها في المملكة العربية السعودية.

ونفى فينسنت أبوبكر، رحيله عن النصر؛ بسبب "استغناء" الإدارة عنه، من أجل تسجيل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بدلًا منه، في ذلك الوقت؛ قائلًا: "أنا من طلبت المغادرة.. أردت أن أعود إلى بشكتاش، لأكون بجوار عائلتي".

وشدد مهاجم النصر السابق، على أن رونالدو، طلب منه البقاء في صفوف قلعة العالمي، وقام بالضغط على الإدارة، من أجل إقناعه بأي شكل بالاستمرار؛ ولكنه رفض كل هذه المحاولات.

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