أسرار جديدة .. تحول مفاجئ في مفاوضات السعودية مع محمد صلاح وكيفين دي بروينه

مفاجآت جديدة في سوق الانتقالات السعودية..

SHAHID

المملكة العربية السعودية مُصرة على التعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح والنجم البلجيكي كيفين دي بروينه؛ لضمهما إلى كتيبة من الأسماء العالمية، في دوري روشن للمحترفين.

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دوري روشن أصبح وجهة لأفضل نجوم العالم، خاصة منذ مطلع عام 2023؛ بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "التليجراف"، مساء اليوم الجمعة، عن خطة جديدة في مفاوضات السعودية مع صلاح ودي بروينه؛ لضمهما بشكل رسمي، خلال الفترة القادمة.

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الصحيفة البريطانية الشهيرة أكدت على أن المسؤولين عن القطاع الرياضي في المملكة، يعتقدون أنه من الأفضل الانتظار لمدة عام آخر؛ من أجل جلب الثنائي المصري والبلجيكي.

وأشارت إلى أن السعوديين يرون أنه من الأفضل التعاقد مع محمد صلاح وكيفين دي بروينه "مجانًا"، في صيف عام 2025، بعد نهاية عقوديهما مع ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين على التوالي، بدلًا من دفع مبالغ ضخمة لضمهما في الصيف الحالي، على أن يتم استثمار هذه الأموال، في تطوير "البنية التحتية" للقطاع الرياضي في البلاد، استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2034.

وأوضحت الصحيفة أن المملكة العربية السعودية، ستتفاوض مع صلاح ودي بروينه من الآن؛ لإقناعهما بعدم تجديد عقوديهما مع ليفربول ومانشستر سيتي؛ على أن يتم التوقيع معهما بعد 7 أو 8 أشهر من الآن، عقب دخوليهما الفترة الحرة - أي في يناير 2025 -؛ لينضما بعدها "مجانًا" في صيف نفس العام.

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