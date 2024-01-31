ماذا يفعل القناص النرويجي؟

كشف النرويجي إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي عن الروتين الذي يتبعه قبل المباريات، مشيرًا إلى أنه "يحب الاسترخاء من خلال ألعاب الفيديو".

ويغيب هالاند عن مباريات مانشستر سيتي، منذ مشاركته في خسارة الفريق على يد أستون فيلا (1-0) في 6 ديسمبر الماضي، بعد إصابته القوية في قدمه، وغاب عن آخر 10 مباريات للسيتزينز في جميع المسابقات، بينما أعلن بيب جوارديولا أنه سيعود هذا الأسبوع.

وقال هالاند في تصريحات نقلتها " sportbible": "ليس لدي أي روتين خاص. أحاول ألا أفكر كثيرًا، وعادة في الليلة التي تسبق المباراة ألعب على جهاز PlayStation الخاص بي وأحاول الاسترخاء قدر الإمكان".

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وأضاف: "لا أفعل أي شيء خاص. أحب أن أسجل الأهداف على لعبة EAFC24، هذا كل شيء. أحاول فقط الاسترخاء وأتطلع إلى المباراة".

وعن تطلعاته للموسم الجاري، علق: "أريد أن أستمر في فعل الشيء نفسه كما فعلت الموسم الماضي، تسجيل المزيد من الأهداف والفوز بالمزيد من البطولات، الآن أعرف كيف يكون الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، أحب أن أفعل ذلك مرة أخرى".